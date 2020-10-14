Мэрия Екатеринбурга судится с азербайджанскими бизнесменами из-за земли у Основинского парка

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Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Администрации Екатеринбурга к предпринимательнице Алмаз Шыхлинской, родственницей главы азербайджанской диаспоры на Среднем Урале Шахина Шыхлинского.Речь идет о задолженности в размере 234 тысячи рублей по договору аренды земельного участка площадью 2646 кв.м., расположенного на перекрестке улиц Сулимова - Омская. Участок был передан Шыхлинской еще в феврале 2011 года для строительства многофункционального гостично-делового комплекса «Дом Азербайджана», но проект вызвал недовольство горожан, которые опасались за сохранность Основинского парка.Несмотря на протесты горожан, участок остался за азербайджанскими бизнесменами, однако Шыхлинская вовремя аренду не платила. Мэрия вынуждена была обратиться в суд, взыскав задолженность за период с сентября 2017 года по апрель 2018 года и с февраля по ноябрь 2019 года в размере 234 тысячи рублей, а также пени в размере 116 тысяч рублей.Алмаз Шыхлинская подала апелляционную жалобу на данное решение, дата её рассмотрения еще не назначена. Таким образом, бюджет Екатеринбурга может и не получить причитающихся средств, а жители города все же рискуют потерять часть парка – от своих планов арендаторы пока не отказались. При этом известно, что инвестором намерена выступить турецкая фирма.Не исключено, что в настоящее время на планы азербайджанских (и турецких) бизнесменов повлияет военный конфликт в Нагорном Карабахе, где вот уже более двух недель идут ожесточенные боестолкновения, а под снарядами вооруженных сил Азербайджана гибнут мирные жители республики.