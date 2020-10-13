В екатеринбургском Дендропарке открыли аллею знаменитых учителей
Общество
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В Екатеринбурге сегодня, 20 октября, открылась аллея с портретами знаменитых учителей. Выставку назвали «Легенды екатеринбургского образования», об этом рассказали в администрации города.
Уральцы смогут увидеть портреты выдающихся руководителей, педагогов и воспитателей, которые внесли значимый вклад в развитие системы отечественного образования.
«Открытие выставки – очень значимое событие, ведь каждый из 36 легенд так или иначе повлиял на развитие системы образования не только в масштабах Екатеринбурга, но и всей России. Представленные здесь люди – руководители, педагоги, и наши воспитатели, которые имеют заслуженные звания. Это люди, которые принимали участие в воспитании нашего поколения и наших детей», - сказал начальник Департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.
Выставка организована Домом учителя в рамках общегородского проекта «Имидж Екатеринбурга».
Уральцы смогут увидеть портреты выдающихся руководителей, педагогов и воспитателей, которые внесли значимый вклад в развитие системы отечественного образования.
«Открытие выставки – очень значимое событие, ведь каждый из 36 легенд так или иначе повлиял на развитие системы образования не только в масштабах Екатеринбурга, но и всей России. Представленные здесь люди – руководители, педагоги, и наши воспитатели, которые имеют заслуженные звания. Это люди, которые принимали участие в воспитании нашего поколения и наших детей», - сказал начальник Департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.
Выставка организована Домом учителя в рамках общегородского проекта «Имидж Екатеринбурга».
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