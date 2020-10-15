В Кировграде возбудили уголовное дело за порчу земли нефтепродуктами

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По материалам прокурорской проверки в Кировградском городском округе возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почвы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Ранее сотрудники надзорного ведомства совместно со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области провели проверку в связи с обнаружением следов излива нефтепродуктов на почву в районе бывшей котельной пос. Левиха.В ходе осмотра мест разлива нефтепродуктов и на сопредельной территории был проведен отбор проб почвы. В результате замеров установлено превышение концентрации загрязняющего вещества в почве в 900,9 раз. Размер вреда, причиненного почве, составил свыше 546 тыс. рублей.В связи с изложенным прокуратура г. Кировграда направила материалы проверки в полицию, которая возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.