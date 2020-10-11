В Свердловской области выросло количество медведей
Общество
Фото: Павел Ворожцов
В Свердловской области растет популяция бурых медведей. Число особей за четыре года увеличилось больше чем на 400 зверей.
Как сообщил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов, в 2015 году в регионе насчитывалось 3 763 медведя. Подсчеты 2019 года показали, что число хищников достигло 4 225.
По итогам анализа сведений, собранных в охотничьих угодьях в ходе летних полевых подсчетов, будет известно, сколько медведей в регионе насчитывается сейчас. В департаменте информполитики уточнили, что на основании этих данных будет определен лимит добычи медведей охотниками.
Как сообщил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов, в 2015 году в регионе насчитывалось 3 763 медведя. Подсчеты 2019 года показали, что число хищников достигло 4 225.
По итогам анализа сведений, собранных в охотничьих угодьях в ходе летних полевых подсчетов, будет известно, сколько медведей в регионе насчитывается сейчас. В департаменте информполитики уточнили, что на основании этих данных будет определен лимит добычи медведей охотниками.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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