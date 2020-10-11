В Свердловской области выросло количество медведей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области растет популяция бурых медведей. Число особей за четыре года увеличилось больше чем на 400 зверей.Как сообщил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов, в 2015 году в регионе насчитывалось 3 763 медведя. Подсчеты 2019 года показали, что число хищников достигло 4 225.По итогам анализа сведений, собранных в охотничьих угодьях в ходе летних полевых подсчетов, будет известно, сколько медведей в регионе насчитывается сейчас. В департаменте информполитики уточнили, что на основании этих данных будет определен лимит добычи медведей охотниками.