Для детей с COVID-19 в Свердловской области выделили четыре больницы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Для госпитализации детей с коронавирусом в Свердловской области выделили четыре медучреждения: ОДКБ, ДГКБ №9, ДГКБ №11 и инфекционный корпус ГКБ №40. Глава регионального минздрава Андрей Карлов подписал соответствующее постановление.Больницы распределят по заболеваниям и травмам. Детей, определенных на «детскую хирургию», «челюстно-лицевую хирургию», «травматологию и ортопедию» и «оториноларингологию» будут отвозить в ДГКБ №9. Если у таких пациентов подтвердится коронавирус, то их направят в ОДКБ и ДГКБ №4.Маленьких пациентов с острой инфекционной патологией и предварительным диагнозом COVID-19 отправят в ДГКБ №9, а с подтвержденным – в ГКБ №40. Детей по профилю «кардиология», «нефрология», «эндокринология», «токсикология» и «неврология» с подозрением на коронавирус направят в ОДКБ, ГДКБ №11, ГДКБ №9, с подтвержденным – в ОДКБ и ДГКБ №11.