В городе-спутнике Екатеринбурга новый начальник ОМВД. Ранее он руководил полицией в Каменске-Уральском

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В МО МВД России «Каменск-Уральский» сменилось руководство – межмуниципальный отдел покинул полковник Александр Кивелев, на его должность назначен Иван Козырчиков, который до последнего времени был замруководителя межмуниципального отдела.Александр Кивелев в свою очередь, переведен на должность начальника ОМВД по городу Березовскому, что можно считать некоторым понижением. Он возглавлял отдел в Каменске-Уральском с 28 декабря 2018 года, после того, как действующий глава городских стражей порядка Сергей Тананыхин был направлен наводить порядок в Полевской.Александр Кивелев родом из Тавды, является выпускником Уральского юридического института МВД России, в разное время занимал различные должности, в том числе, возглавлял ОБЭП в Тавде, после чего стал начальником криминальной милиции Тавды, а в 2011 году стал начальником Межмуниципального отдела МВД России «Тавдинский».Должность начальника ОМВД Березовского была вакантна с мая этого года, после того как Александр Возчиков был назначен начальником Управления организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области.