В Екатеринбурге уже больше двух месяцев ищут пропавшего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге уже больше двух месяцев ищут 33-летнего Виталия Владимировича Берещинова. Последний раз его видели 11 августа.Приметы пропавшего: рост 172 см, худощавое телосложение, серые глаза, русые волосы, короткая стрижка, имеются залысины.На момент пропажи мужчина был одет в черную футболку, черные шорты и белые туфли.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виталия Берещинова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.