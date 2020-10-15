В Екатеринбурге уже больше двух месяцев ищут пропавшего мужчину

11.18 Вторник, 20 октября 2020
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге уже больше двух месяцев ищут 33-летнего Виталия Владимировича Берещинова. Последний раз его видели 11 августа.

Приметы пропавшего: рост 172 см, худощавое телосложение, серые глаза, русые волосы, короткая стрижка, имеются залысины.

На момент пропажи мужчина был одет в черную футболку, черные шорты и белые туфли.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виталия Берещинова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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