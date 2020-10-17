Патриарх официально отлучил схиимонаха Сергия от церкви

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Патриарх Кирилл официально утвердил отлучение схиимонаха Сергия от церкви, об этом рассказали в пресс-службе владыки.Отмечается, что Сергий не явился вновь на заседание суда, однако опубликовал очередное видеообращение. Ранее патриарх утвердил решение суда Екатеринбургской епархии, признавшего схиигумена Сергия виновным в нарушении священической присяги, монашеских обетов и постановил извергнуть его из сана.«Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова). Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм прекращение поминовения схиигуменом Сергием (Романовым) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением», - напомнили в РПЦ.