Сотрудники МЧС в Свердловской области проводят дезинфекцию социально-значимых объектов

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области сотрудники ГУ МЧС возобновили дезинфекцию социально-значимых объектов, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Мероприятия проводятся для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Так, в Екатеринбурге спасатели дезинфицируют прилегающие территории городских больниц №№ 6, 11, 14, 24, 40. Специальный раствор распыляют на фасады корпусов, лестницы, пандусы, поручни, перила и асфальт.«В ближайшее время по заявкам муниципальных оперативных штабов по борьбе с коронавирусом сотрудники МЧС продолжат дезинфицировать объекты транспортной инфраструктуры и социально-значимые объекты», - отметили в МЧС.