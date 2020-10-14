«Ласточки» Пермь – Екатеринбург вернутся на маршрут в декабре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С 1 декабря электропоезд «Ласточка» возобновит движение на маршруте Пермь – Екатеринбург. Электричка будет курсировать каждый день.Первый поезд из столицы Урала в Пермь отправится 1 декабря в 17:51, а обратно – 2 декабря в 6:42. Время в пути до Перми составит 4 часа 58 минут, а до Екатеринбурга – 4 часа 43 минуты.Отмечается, что до 25 декабря цены на билеты будут снижены в два раза. Почти весь декабрь билет будет стоить от 398 до 403 рублей.Напомним, что «Ласточки» до Перми и обратно стали курсировать с 9 декабря прошлого года. Однако в апреле из-за пандемии коронавируса электрички были отменены.