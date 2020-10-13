Росприроднадзор пригрозил свердловским птицефабрикам разбирательствами и штрафами за загрязнение полей куриным пометом

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Управление Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу продолжается бороться с птицефабриками, загрязняющими регион куриным пометом под видом «удобрения». Как сообщает пресс-служба ведомства, судами различных инстанций поддержана позиция Росприроднадзора о необходимости учёта птицеводческими предприятиями Свердловской области куриного помета в нормативах образования отходов и лимитах на их размещения.«Однако ряд птицефабрик, игнорируя сложившуюся судебную практику, по-прежнему считают его удобрением на основе отходов животноводства», – отметили в Росприроднадзоре.В настоящее время Управлением в суды направлены исковые заявления к АО «Птицефабрика «Свердловская» и ряду других птицефабрик, не только об учете юридическими лицами своих отходов, но и взыскания денежных средств за ранее не учтенный отход.Предприятиями утверждается, что получаемое в результате жизнедеятельности птицы вещество является не отходом производства, а продукцией предприятия – «удобрением» в связи с наличием специального сертификата. Таким образом, необходимость учета данного вида отхода у них отсутствует.Между тем, наличие разного рода сертификатов соответствия на «продукцию» правового значения не имеют, поскольку по настоящий момент такое «удобрение» в Государственный каталог агрохимикатов и пестицидов не внесено.Верховный суд Российской Федерации своим определением от 27.05.2020 также отметил законность требований Росприроднадзора. Судом было определено, что свежий птичий помет, являясь, в том числе, сырьем для органического удобрения, не перестает быть отходом, поскольку входит в Федеральный классификационный каталог отходов и является отходом III класса опасности.«Управление обращает внимание руководителей птицеводческих предприятий на необходимость надлежащего учета своих отходов производства, а не прибегать к судебным разбирательствам, как средству ухода от исполнения своих прямых обязанностей», – добавили в Росприроднадзоре.Напомним, что ранее в скандал, связанный с загрязнением куриным пометом неоднократно попадала «Среднеуральская птицефабрика». Зловонный помет вывозили на поля самосвалами, после чего местные жители задыхались от вони и закрывали окна, так как в округе летали полчища мух. По данным фактам проверки неоднократно проводили специалисты Росприроднадзора, Россельхознадзора и природоохранной прокуратуры.