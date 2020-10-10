Новое колесо обозрения в екатеринбургском ЦПКиО будет выше нынешнего

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Победителем в конкурсе на установку нового колеса обозрения в екатеринбургском ЦПКиО имени Маяковского стала компания «Новые городские развлечения». Аттракцион установят в мае следующего года.В пресс-службе парка рассказали, что новое колесо обозрения будет выше нынешнего на 10 метров. На аттракционе будет 20 закрытых кабинок, каждая из которых будет вмещать до шести человек.Также, согласно условиям конкурса, победитель должен будет благоустроить территорию у основания колеса обозрения. Планируется, что вблизи аттракциона появится детская игровая площадка, где можно будет проводить мероприятия, эксперименты и опыты в естественной среде. На реализацию проекта потратят 60 миллионов рублей.– Мы приняли решение не делать упор на максимальную высоту нового колеса. Вид на город одинаково красивый и с тридцати метров, и с пятидесяти, тем более что историческая локация аттракциона – самая высокая точка в Парке. Выбрали проект с акцентом именно на концептуальное благоустройство площадки, – рассказала директор парка Екатерина Кейльман.