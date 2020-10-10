Новое колесо обозрения в екатеринбургском ЦПКиО будет выше нынешнего
Общество
Фото: пресс-служба ЦПКиО имени Маяковского
Победителем в конкурсе на установку нового колеса обозрения в екатеринбургском ЦПКиО имени Маяковского стала компания «Новые городские развлечения». Аттракцион установят в мае следующего года.
В пресс-службе парка рассказали, что новое колесо обозрения будет выше нынешнего на 10 метров. На аттракционе будет 20 закрытых кабинок, каждая из которых будет вмещать до шести человек.
Также, согласно условиям конкурса, победитель должен будет благоустроить территорию у основания колеса обозрения. Планируется, что вблизи аттракциона появится детская игровая площадка, где можно будет проводить мероприятия, эксперименты и опыты в естественной среде. На реализацию проекта потратят 60 миллионов рублей.
– Мы приняли решение не делать упор на максимальную высоту нового колеса. Вид на город одинаково красивый и с тридцати метров, и с пятидесяти, тем более что историческая локация аттракциона – самая высокая точка в Парке. Выбрали проект с акцентом именно на концептуальное благоустройство площадки, – рассказала директор парка Екатерина Кейльман.
В пресс-службе парка рассказали, что новое колесо обозрения будет выше нынешнего на 10 метров. На аттракционе будет 20 закрытых кабинок, каждая из которых будет вмещать до шести человек.
Также, согласно условиям конкурса, победитель должен будет благоустроить территорию у основания колеса обозрения. Планируется, что вблизи аттракциона появится детская игровая площадка, где можно будет проводить мероприятия, эксперименты и опыты в естественной среде. На реализацию проекта потратят 60 миллионов рублей.
– Мы приняли решение не делать упор на максимальную высоту нового колеса. Вид на город одинаково красивый и с тридцати метров, и с пятидесяти, тем более что историческая локация аттракциона – самая высокая точка в Парке. Выбрали проект с акцентом именно на концептуальное благоустройство площадки, – рассказала директор парка Екатерина Кейльман.
Представлен проект нового ледового городка в Екатеринбурге
10 октября 2020
10 октября 2020
На Среднем Урале выпадет мокрый снег
16 октября 2020
16 октября 2020
Депутаты Екатеринбургской гордумы поторопили руководство Дендропарка с разработкой проекта благоустройства
15 октября 2020
15 октября 2020
В столице Урала появится центр для исследования опасных вирусов
12 октября 2020
12 октября 2020