В столице Урала после школьных каникул могут ввести неделю дистанта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге после осенних школьных каникул могут ввести неделю дистанционного обучения. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на источник в правительстве Свердловской области.Планируется, что продлевать каникулы еще на неделю не будут, так как чиновники уверены, что в дополнительную неделю свободы дети не будут сидеть дома. Есть опасения, что школьники будут гулять по торговым центрам и развлекательным учреждениям. Однако есть другое решение проблемы – недели дистанционного режима обучения.На этой неделе в Свердловской области и других регионах России ждут документа от Минпросвещения РФ, который позволит ввести данную схему.