В столице Урала после школьных каникул могут ввести неделю дистанта
Общество
В Екатеринбурге после осенних школьных каникул могут ввести неделю дистанционного обучения. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на источник в правительстве Свердловской области.
Планируется, что продлевать каникулы еще на неделю не будут, так как чиновники уверены, что в дополнительную неделю свободы дети не будут сидеть дома. Есть опасения, что школьники будут гулять по торговым центрам и развлекательным учреждениям. Однако есть другое решение проблемы – недели дистанционного режима обучения.
На этой неделе в Свердловской области и других регионах России ждут документа от Минпросвещения РФ, который позволит ввести данную схему.
Планируется, что продлевать каникулы еще на неделю не будут, так как чиновники уверены, что в дополнительную неделю свободы дети не будут сидеть дома. Есть опасения, что школьники будут гулять по торговым центрам и развлекательным учреждениям. Однако есть другое решение проблемы – недели дистанционного режима обучения.
На этой неделе в Свердловской области и других регионах России ждут документа от Минпросвещения РФ, который позволит ввести данную схему.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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