В Екатеринбурге составили 259 протоколов на нарушителей масочного режима
Общество
Фото: Федор Серков
В выходные в Екатеринбурге специалисты муниципальной транспортной инспекции совместно с сотрудниками МВД провели рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.
За два дня инспекторы проверили 1 105 единиц общественного транспорта и 112 такси. Всего было составлено 259 протоколов об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», в том числе в отношении 11 водителей и пяти пассажиров.
Добавим, что аналогичные рейды по выходным дням будут проходить до конца октября. Акцент при этом делается на разъяснительную работу.
За два дня инспекторы проверили 1 105 единиц общественного транспорта и 112 такси. Всего было составлено 259 протоколов об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», в том числе в отношении 11 водителей и пяти пассажиров.
Добавим, что аналогичные рейды по выходным дням будут проходить до конца октября. Акцент при этом делается на разъяснительную работу.
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