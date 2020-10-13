В Екатеринбурге составили 259 протоколов на нарушителей масочного режима

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В выходные в Екатеринбурге специалисты муниципальной транспортной инспекции совместно с сотрудниками МВД провели рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.За два дня инспекторы проверили 1 105 единиц общественного транспорта и 112 такси. Всего было составлено 259 протоколов об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», в том числе в отношении 11 водителей и пяти пассажиров.Добавим, что аналогичные рейды по выходным дням будут проходить до конца октября. Акцент при этом делается на разъяснительную работу.