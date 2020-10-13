В Екатеринбурге составили 259 протоколов на нарушителей масочного режима

14.32 Понедельник, 19 октября 2020
Общество
Фото: Федор Серков
В выходные в Екатеринбурге специалисты муниципальной транспортной инспекции совместно с сотрудниками МВД провели рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.

За два дня инспекторы проверили 1 105 единиц общественного транспорта и 112 такси. Всего было составлено 259 протоколов об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», в том числе в отношении 11 водителей и пяти пассажиров.

Добавим, что аналогичные рейды по выходным дням будут проходить до конца октября. Акцент при этом делается на разъяснительную работу.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
В столице Урала продолжают контролировать соблюдение масочного режима
13 октября 2020
В Екатеринбурге волонтеры-медики надели маски на памятники
14 октября 2020
На Среднем Урале пройдут рейды по пресечению нарушений ПДД
19 октября 2020
Губернатор Свердловской области рекомендовал усилить контроль за соблюдением санитарных мер
14 октября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Начальник свердловского УЭБиПК начал налаживать связи на Урале

Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
18:25 В Свердловской области средняя зарплата выросла на 5,8%
18:00 «Ласточки» Пермь – Екатеринбург вернутся на маршрут в декабре
17:49 Росприроднадзор пригрозил свердловским птицефабрикам разбирательствами и штрафами за загрязнение полей куриным пометом
17:23 Новое колесо обозрения в екатеринбургском ЦПКиО будет выше нынешнего
16:59 В Сысерти в ДТП погибли два человека
16:36 В Екатеринбурге осудят женщину, обвиняемую в убийстве отца
16:24 Под Екатеринбургом нашли труп мужчины со шприцом в руке
15:55 Мэрия Екатеринбурга предложит Госдуме изменить Градостроительный кодекс
15:28 В Каменске-Уральском пьяные девушки вылезли из автобуса через окно
15:02 В Екатеринбурге в пивном магазине между покупателями произошла ножовщина
14:57 В столице Урала после школьных каникул могут ввести неделю дистанта
14:32 В Екатеринбурге составили 259 протоколов на нарушителей масочного режима
14:05 На окраине Екатеринбурга вырубили сотни кубометров леса под многоэтажную застройку
13:53 В ДТП в Екатеринбурге подросток получил перелом шейного отдела позвоночника
13:21 Уральские ВУЗы будут делать ставку на качество, а не количество абитуриентов
13:18 В детском саду Каменска-Уральского травмировался ребенок
12:50 В Свердловской области за сутки выявили 249 случаев COVID-19
12:43 Потерпевший по делу о похищении со стройплощадки Атомстройкомплекса обжаловал приговор
12:39 Мэр Среднеуральска заболел коронавирусом
12:15 На Урале скончался мотоциклист, вылетевший с дороги
11:51 В Нижнем Тагиле владельцу электрички придется заплатить штраф за сбитого лося
11:24 В свердловском минсоцполитики прокомментировали сообщение о принудительной стерилизации инвалидов
10:31 В Екатеринбурге задержан подозреваемый в серии квартирных краж
10:09 На Среднем Урале пройдут рейды по пресечению нарушений ПДД
09:47 В Свердловской области ожидается похолодание
09:22 УрФУ исполнилось 100 лет
Все новости Свердловской области
16:50 Азербайджан обвинил Армению в ракетном обстреле нефтепровода «Баку — Новороссийск»
16:10 Песков заявил, что пандемия стала беспрецедентным вызовом для экономики России
15:52 Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России
13:34 В Москве допустили введение новых ограничительных мер с помощью QR-кодов
13:33 Власти Подмосковья вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса
13:22 Экс-мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к 6 месяцам исправительных работ
12:55 Жириновский призвал срочно запретить выезд за рубеж в туристических целях
12:54 В России подтвердили еще 15 982 случая коронавируса
12:14 В Италии мэрам городов разрешили объявлять комендантский час
12:08 Оборонные предприятия России атаковали хакеры из Северной Кореи
11:31 Собянин считает, что введение комендантского часа в Москве «неприемлемо и невозможно»
11:26 Теперь автовладельцы могут приобрести полис ОСАГО через маркетплейс
11:25 Все школы Забайкальского края переведут на дистанционный режим работы
11:19 Накануне выборов в США на Землю может упасть астероид размером с холодильник
10:56 В «Кузбассразрезуголь» создали новую цифровую технологию
10:52 Президент Армении заявил, что готов сделать все, чтобы начался процесс перемирия
10:38 В России с 18 октября вступили в силу новые правила получения пенсий
10:13 Ученые называли новый симптом коронавируса
13:05 В России выявили еще 15 099 случаев COVID-19
11:51 Британские учёные назвали заболевание, повышающее риск смерти от Covid-19 вдвое
12:55 В России выявили еще 14 922 случая COVID-19
15:54 Песков заявил, что в Кремле хотят добиться демографического роста в России
15:40 В Кремле обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 в России
15:30 Армения ввела запрет на ввоз товаров из Турции с 31 декабря 2020 года
15:22 Власти РФ выделят более 35,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице
15:13 «Тинькофф» и «Яндекс» объявили об отмене сделки на 5,5 миллиарда долларов
Все новости России и мира
18:25 В Свердловской области средняя зарплата выросла на 5,8%
18:00 «Ласточки» Пермь – Екатеринбург вернутся на маршрут в декабре
17:49 Росприроднадзор пригрозил свердловским птицефабрикам разбирательствами и штрафами за загрязнение полей куриным пометом
17:23 Новое колесо обозрения в екатеринбургском ЦПКиО будет выше нынешнего
17:19 В Перми стартует прием заявок на получение молодёжной премии «Пермь 20х20»
17:17 Благодаря нацпроекту улицу Новогайвинскую в Перми отремонтировали впервые за 10 лет
17:10 Продукцию для ТЭК Узбекистана готовы поставить 130 прикамских компаний
17:05 «Горьковка» приглашает пермяков на лекцию, викторину и выставки
16:59 В Сысерти в ДТП погибли два человека
16:49 Многодетные семьи Перми смогут использовать денежные выплаты для приобретения жилья
16:36 В Екатеринбурге осудят женщину, обвиняемую в убийстве отца
16:24 Под Екатеринбургом нашли труп мужчины со шприцом в руке
15:55 Мэрия Екатеринбурга предложит Госдуме изменить Градостроительный кодекс
15:28 В Каменске-Уральском пьяные девушки вылезли из автобуса через окно
15:23 В Пермском крае заработал Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов
15:02 В Екатеринбурге в пивном магазине между покупателями произошла ножовщина
14:57 Дмитрий Махонин поручил усилить работу по выведению жителей Прикамья на удаленную работу
14:57 В столице Урала после школьных каникул могут ввести неделю дистанта
14:32 В Екатеринбурге составили 259 протоколов на нарушителей масочного режима
14:05 На окраине Екатеринбурга вырубили сотни кубометров леса под многоэтажную застройку
13:53 В ДТП в Екатеринбурге подросток получил перелом шейного отдела позвоночника
13:42 Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,13
13:23 С 1 декабря возобновится движение «Ласточек» из Перми в Екатеринбург
13:21 Уральские ВУЗы будут делать ставку на качество, а не количество абитуриентов
13:18 В детском саду Каменска-Уральского травмировался ребенок
13:16 В Пермском крае подтверждено 127 случаев COVID-19
Все новости
17:49
19/10
 Росприроднадзор пригрозил свердловским птицефабрикам разбирательствами и штрафами за загрязнение полей куриным пометом
16:24
19/10
 Под Екатеринбургом нашли труп мужчины со шприцом в руке
15:02
19/10
 В Екатеринбурге в пивном магазине между покупателями произошла ножовщина
14:05
19/10
 На окраине Екатеринбурга вырубили сотни кубометров леса под многоэтажную застройку
12:50
19/10
 В Свердловской области за сутки выявили 249 случаев COVID-19
12:43
19/10
 Потерпевший по делу о похищении со стройплощадки Атомстройкомплекса обжаловал приговор
12:43
18/10
 В Свердловской области выявлено 243 новых случая коронавируса
13:00
17/10
 Прокуратура подала в суд на думу Белоярки, требуя лишить одного из депутатов мандата
12:49
17/10
 В Свердловской области выявлено 227 новых случаев коронавируса
12:21
17/10
 Оперативники свердловского ОБОП задержали двух студентов-вымогателей
12:17
17/10
 В Екатеринбурге ограбили храм в центре города
18:59
16/10
 В Екатеринбурге двое вооруженных ножом мужчин ограбили хостел
18:55
16/10
 Подполковник из УМВД по Екатеринбургу перешла на работу в мэрию
12:36
16/10
 Еще 219 свердловчан заболели коронавирусом
12:36
15/10
 На Среднем Урале за сутки выявили 213 новых случаев коронавируса
17:32
14/10
 Екатеринбурженка пригрозила взорвать дом, обидевшись на сожителя
15:08
14/10
 Клиентка «Рамады» погуляла в отеле на 600 тысяч рублей, «рассчитавшись» поддельными документами
13:38
14/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 211 случаев коронавируса
12:21
14/10
 Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут без самовыдвиженцев
00:37
14/10
 Из психбольницы в Екатеринбурге сбежали два пациента
00:15
14/10
 Пьяная екатеринбурженка пригрозила перестрелять сотрудников Сбербанка
20:55
13/10
 В полиции Асбеста сменился начальник
18:54
13/10
 Определены все кандидаты по третьему округу на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу
17:56
13/10
 Памятник Ленину в Екатеринбурге могут перенести с площади 1905 года
15:57
13/10
 В Екатеринбурге гимназиста задержали за сбыт наркотиков
15:06
13/10
 Несмотря на возражения депутата Вегнера, ЗССО приняло к рассмотрению народный законопроект о прямых выборах мэров
Все новости