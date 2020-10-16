На окраине Екатеринбурга вырубили сотни кубометров леса под многоэтажную застройку

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На окраине Екатеринбурга в районе Зеленого острова вырубили несколько сотен кубометров леса. Речь идет об участке между садовым товариществом №1 фабрики «Спортобувь» и трамвайным кольцом (ост.Зеленый остров). Раньше на этом месте росли сосны, но в течение двух недель рабочие выпилили деревья, а часть участка уже выровняли, раскорчевав пни. Бревна с территории почти все уже вывезли.Садоводы переживают, что лесорубы на этом не остановятся и продолжат вырубать деревья в лесу за их участками, где они долгие годы гуляли с детьми. Рабочие им сообщили, что деревья вырубают под будущую застройку.Как выяснилось, еще в 2017 году огромный участок площадью 142 тысячи квадратных метров (кадастровый номер 66:41:0305021:3)между садовыми товариществами и дорогой на Зеленый остров отдали под многоэтажную жилую застройку. Здесь разрешено строить дома от 9 до 25 этажей. Соседний участок площадью 81 тыс. кв. м., ближе к Малому Конному полуострову также отдали под застройку.«У нас в городе что, мало бараков, мало пустырей? Огромные территории застроены жильем, которое не отвечает требованиям современного города, это в том числе и частный сектор едва ли не в самом центре города. В Екатеринбурге итак с экологией проблемы, сейчас начнут еще лес рубить. Когда в больницах кратно вырастет количество пациентов с онкологическими заболеваниями, все мы еще вспомним, чем нам обернется масштабная вырубка», – прокомментировал руководитель исполкома свердловского регионального отделения общероссийского движения «Сильная Россия» Кирилл Васильченко.