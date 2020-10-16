Уральские ВУЗы будут делать ставку на качество, а не количество абитуриентов

© Вечерние ведомости

В Екатеринбурге Уральский институт управления – филиал РАНХиГС организовал межрегиональную (Урал, Сибирь, Дальний Восток) научно-практическую конференцию, на которой обсуждались вопросы привлечения иностранцев в вузы региона, их последующее трудоустройство, как обеспечить востребованность российского образования за границей.В конференции приняли участие представители сорока вузов России и министерств образования шести стран: в их числе Экваториальная Гвинея, Китай, Ирак, Болгария, Мали, Кот-д'Ивуар.Участники конференции обсудили новации экспорта образования. Так, теперь будет сделан акцент не на количестве, а на качестве абитуриентов, студентов и выпускников – граждан иностранных государств. Также будет сделан акцент на таких показателях как: трудоустройство по профилю обучения, вовлечение в научные достижения вузов, увеличение числа талантливых абитуриентов.В конференции участвовал руководитель департамента Министерства образования Экваториальной Гвинеи Теодоро Ондо Мба. В этой нефтеносной стране 60 процентов руководства говорит по-русски, потому что в свое время эта тропическая страна поддерживала тесные связи с СССР.Участники конференции сошлись во мнении, что в развитии экспорта образования нужно сделать акцент на зарубежные страны, куда в свое время СССР вкладывал образовательные ресурсы (например, Экваториальной Гвинеи).Кроме того, участие в онлайн конференции принял президент Ассоциации иностранных студентов России Аду Яо Никэз.