«Мы прибираем не просто берег, это наш общий дом». В Екатеринбурге прошел субботник на берегу Шарташа

Дарья Костромина, фото автора © Вечерние ведомости

18 октября в Екатеринбурге в рамках всероссийской акции «Вода России», которая заключается в сохранении уникальных водных объектов прошел субботник на восточном берегу озера Шарташ. В мероприятии смогли принять все желающие, но особо отличились волонтеры, студенты и школьники.На церемонии открытия субботника выступили главный федеральный инспектор по Свердловской области Руслан Садыков и экс-участница шоу «Уральские пельмени», актриса и телеведущая Юлия Михалкова.Всех участников снабдили необходимым инвентарем для уборки, никто не забывал и о соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм.«Мы должны своим примером показать, как нужно бережно относиться к природе и уважать ее. Мы прибираем не просто берег, это наш общий дом», - обратилась ко всем участникам Юлия Михалкова.Несмотря на порывистый ветер и прохладную погоду (столбики термометров показывали всего плюс 2 градуса) акция собрала около 250 неравнодушных свердловчан, которые согревались горячим чаем.«Берег Шарташа достаточно ухоженная территория, но, думаю, с вами вместе мы сможем сделать ее еще чище, потому что совершенству нет предела», - отметил Руслан Садыков.В ходе субботника его участники собрали более 100 мешков мусора.«Мы помогаем, потому что думаем о будущем. Очень страшно за будущее поколение, поэтому мы здесь», - сказал один из волонтеров.В субботнике также принял участие помощник депутата Государственной думы РФ Дмитрия Ионина Иван Морозов.«Озеро Шарташ – любимое место для отдыха на природе не только у жителей Кировского района, но и всего Екатеринбурга. Но, к сожалению, не все считают нужным убрать за собой после пикника. Таких людей не много, но они есть – они оставляют после себя пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, одноразовые мангалы, не могут дойти до урны, и бросают окурки себе под ноги. Много валяется также влажных салфеток – люди, почему то думают, что они разлагаются, как обычная бумага, хотя на самом деле это синтетическая целлюлоза с примесью пластиковых волокон», - рассказал Иван Морозов.Акция по уборке является самым масштабным экологическим движением с 2014 года, оно смогло объединить более 5 млн добровольцев по всей России.