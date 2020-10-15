«Мы прибираем не просто берег, это наш общий дом». В Екатеринбурге прошел субботник на берегу Шарташа
Общество
18 октября в Екатеринбурге в рамках всероссийской акции «Вода России», которая заключается в сохранении уникальных водных объектов прошел субботник на восточном берегу озера Шарташ. В мероприятии смогли принять все желающие, но особо отличились волонтеры, студенты и школьники.
На церемонии открытия субботника выступили главный федеральный инспектор по Свердловской области Руслан Садыков и экс-участница шоу «Уральские пельмени», актриса и телеведущая Юлия Михалкова.
Всех участников снабдили необходимым инвентарем для уборки, никто не забывал и о соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм.
«Мы должны своим примером показать, как нужно бережно относиться к природе и уважать ее. Мы прибираем не просто берег, это наш общий дом», - обратилась ко всем участникам Юлия Михалкова.
Несмотря на порывистый ветер и прохладную погоду (столбики термометров показывали всего плюс 2 градуса) акция собрала около 250 неравнодушных свердловчан, которые согревались горячим чаем.
«Берег Шарташа достаточно ухоженная территория, но, думаю, с вами вместе мы сможем сделать ее еще чище, потому что совершенству нет предела», - отметил Руслан Садыков.
В ходе субботника его участники собрали более 100 мешков мусора.
«Мы помогаем, потому что думаем о будущем. Очень страшно за будущее поколение, поэтому мы здесь», - сказал один из волонтеров.
В субботнике также принял участие помощник депутата Государственной думы РФ Дмитрия Ионина Иван Морозов.
«Озеро Шарташ – любимое место для отдыха на природе не только у жителей Кировского района, но и всего Екатеринбурга. Но, к сожалению, не все считают нужным убрать за собой после пикника. Таких людей не много, но они есть – они оставляют после себя пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, одноразовые мангалы, не могут дойти до урны, и бросают окурки себе под ноги. Много валяется также влажных салфеток – люди, почему то думают, что они разлагаются, как обычная бумага, хотя на самом деле это синтетическая целлюлоза с примесью пластиковых волокон», - рассказал Иван Морозов.
Акция по уборке является самым масштабным экологическим движением с 2014 года, оно смогло объединить более 5 млн добровольцев по всей России.
На церемонии открытия субботника выступили главный федеральный инспектор по Свердловской области Руслан Садыков и экс-участница шоу «Уральские пельмени», актриса и телеведущая Юлия Михалкова.
Всех участников снабдили необходимым инвентарем для уборки, никто не забывал и о соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм.
«Мы должны своим примером показать, как нужно бережно относиться к природе и уважать ее. Мы прибираем не просто берег, это наш общий дом», - обратилась ко всем участникам Юлия Михалкова.
Несмотря на порывистый ветер и прохладную погоду (столбики термометров показывали всего плюс 2 градуса) акция собрала около 250 неравнодушных свердловчан, которые согревались горячим чаем.
«Берег Шарташа достаточно ухоженная территория, но, думаю, с вами вместе мы сможем сделать ее еще чище, потому что совершенству нет предела», - отметил Руслан Садыков.
В ходе субботника его участники собрали более 100 мешков мусора.
«Мы помогаем, потому что думаем о будущем. Очень страшно за будущее поколение, поэтому мы здесь», - сказал один из волонтеров.
В субботнике также принял участие помощник депутата Государственной думы РФ Дмитрия Ионина Иван Морозов.
«Озеро Шарташ – любимое место для отдыха на природе не только у жителей Кировского района, но и всего Екатеринбурга. Но, к сожалению, не все считают нужным убрать за собой после пикника. Таких людей не много, но они есть – они оставляют после себя пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, одноразовые мангалы, не могут дойти до урны, и бросают окурки себе под ноги. Много валяется также влажных салфеток – люди, почему то думают, что они разлагаются, как обычная бумага, хотя на самом деле это синтетическая целлюлоза с примесью пластиковых волокон», - рассказал Иван Морозов.
Акция по уборке является самым масштабным экологическим движением с 2014 года, оно смогло объединить более 5 млн добровольцев по всей России.
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