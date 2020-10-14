В Екатеринбурге Volkswagen сбил пешехода на Объездной

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

На Объездной дороге в Екатеринбурге сегодня Volkswagen сбил пешехода. Водитель ехал на красный со скоростью 100 км/ч, об этом рассказывает Е1.ru со ссылкой на очевидцев.Первую помощь пострадавшему оказались сотрудники, находившейся рядом коронавирусной скорой. После этого к месту приехала реанимация и увезла человека в 36-ю горбольницу.