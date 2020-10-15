В Свердловской области вновь штормовое предупреждение

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области вновь предупредили уральцев о непогоде.Жители региона получили СМС-сообщения, согласно которым в области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Граждан попросили быть бдительными, а о чрезвычайных ситуациях сообщать по номеру 101 или 112.