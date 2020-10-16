Авиакомпанию «Руслайн» оштрафовали за задержку рейсов из Екатеринбурга

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Авиакоманию «Руслайн» оштрафовали за задержку 4 рейсов из уральской столицы на более чем 8 часов, об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.Речь идет о рейсах в Самару, Минеральные Воды, Сыктывкар и Калининград. Задержки случились в августе этого года.«Свердловским транспортным прокурором в отношении авиаперевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ ("Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов"). Территориальным органом Роспотребнадзора авиакомпания привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей», - сказали в прокуратуре.