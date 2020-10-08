Экс-схиигумен Сергий пригласил Евгения Куйвашева посетить Среднеуральский женский монастырь
Общество
Фото: РИА Новости
Экс-схиигумен Сергий (Романов) пригласил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева посетить Среднеуральский женский монастырь, об этом написал представитель отлученного от церкви Всеволод Могучев на странице «ВКонтакте».
Бывший схиигумен отметил, что с 2007 по 2020 год учебу в монастыре закончили 136 человек, 34 человека получили высшее образование, 9 человек закончили духовную семинарию, а остальные получили средне-специальное образование. Также он подчеркнул, что обитель регулярно посещают врачи.
Напомним, 10 сентября схиигумен Сергий был отлучен от церкви.
Бывший схиигумен отметил, что с 2007 по 2020 год учебу в монастыре закончили 136 человек, 34 человека получили высшее образование, 9 человек закончили духовную семинарию, а остальные получили средне-специальное образование. Также он подчеркнул, что обитель регулярно посещают врачи.
Напомним, 10 сентября схиигумен Сергий был отлучен от церкви.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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