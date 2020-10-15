Павел Погребняк вернулся в екатеринбургский «Урал»

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Нападающий Павел Погребняк вернулся в футбольный клуб «Урал». Уже в ближайшем матче в Туле форвард будет выступать под 9-ым номером.Отметим, Погребняк провел за «Урал» 27 матчей в РПЛ, забил 6 мячей. Также на счету Павла 2 гола в 6 матчах Кубка России.«Желаем Павлу Погребняку пополнить свою впечатляющую карьеру еще одной яркой главой, получать удовольствие от игры в футбол в составе «Урала» и радовать нас своими голами!» - сказали в пресс-службе клуба.