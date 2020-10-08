За непредоставление информации о COVID-статусе свердловчан оштрафовали на 200 тысяч рублей

20.14 Пятница, 16 октября 2020
Общество
Фото: big-rostov.ru
На 200 тысяч рублей суды Свердловской области оштрафовали жителей региона за непредоставление информации о своем COVID-статусе, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

На сегодняшний день на территорию региона с 1 августа из-за границы приехало 29582 человека, прошли обследование на коронавирус и уведомили о полученных результатах 28733 человека, у 194 из них тест оказался положительным.

849 граждан обследование в установленный срок не прошли, в отношении 320 из них уже составлены протоколы. 529 свердловчан получили извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении.

«На данный момент наложено 18 штрафов на общую сумму 200000 руб», - сказали в Роспотребнадзоре.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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