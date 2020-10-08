Подполковник из УМВД по Екатеринбургу перешла на работу в мэрию

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Из УМВД России по Екатеринбургу уволилась начальник отдела по вопросам миграции подполковник Людмила Кречко. По информации veved.ru, она устроилась в администрацию уральской столицы, где занимается вопросами закупок для муниципалитета. Перед этим она прошла соответствующие курсы в одном из университетов.Отметим, что Людмила Кречко длительное время проработала в силовых структурах. Так, ранее она возглавляла отделение дознания ОП №8, затем была начальником подразделения по делам несовершеннолетних УМВД, после чего на непродолжительное время перевелась в лицензионно-разрешительную службу Росгвардии, откуда вернулась в полицию на должность начальника отдела по вопросам миграции.Врио начальника отдела по вопросам миграции УМВД назначена Оксана Штрахова, которая до последнего времени занимала должность руководителя отделения миграционного учета ОВМ.