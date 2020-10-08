Подполковник из УМВД по Екатеринбургу перешла на работу в мэрию
Общество
Из УМВД России по Екатеринбургу уволилась начальник отдела по вопросам миграции подполковник Людмила Кречко. По информации veved.ru, она устроилась в администрацию уральской столицы, где занимается вопросами закупок для муниципалитета. Перед этим она прошла соответствующие курсы в одном из университетов.
Отметим, что Людмила Кречко длительное время проработала в силовых структурах. Так, ранее она возглавляла отделение дознания ОП №8, затем была начальником подразделения по делам несовершеннолетних УМВД, после чего на непродолжительное время перевелась в лицензионно-разрешительную службу Росгвардии, откуда вернулась в полицию на должность начальника отдела по вопросам миграции.
Врио начальника отдела по вопросам миграции УМВД назначена Оксана Штрахова, которая до последнего времени занимала должность руководителя отделения миграционного учета ОВМ.
Отметим, что Людмила Кречко длительное время проработала в силовых структурах. Так, ранее она возглавляла отделение дознания ОП №8, затем была начальником подразделения по делам несовершеннолетних УМВД, после чего на непродолжительное время перевелась в лицензионно-разрешительную службу Росгвардии, откуда вернулась в полицию на должность начальника отдела по вопросам миграции.
Врио начальника отдела по вопросам миграции УМВД назначена Оксана Штрахова, которая до последнего времени занимала должность руководителя отделения миграционного учета ОВМ.
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