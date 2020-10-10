Два свердловских медика, поставившие прививку от COVID-19, прошли ревакцинацию
Общество
Фото: телеграм-канал СтопCOVID-19
В Свердловской области двое медиков, которые добровольно поставили вакцину от коронавируса «Спутник V», прошли ревакцинацию. Первую прививку они перенесли без существенных симптомов.
— Была только небольшая местная реакция. Температура повысилась до 37 и держалась около четырех часов. Такая реакция — нормальный ответ иммунитета на любую прививку, — поделилась своим состоянием заведующая приемным отделением Верхнепышминской горбольницы Лидия Лодочникова.
Врач отметила, что ее работа в приемном покое предполагает встречу с пациентами с разными заболеваниями. В связи с этим для Лидии вакцинация от гриппа и коронавируса является необходимым защитным барьером.
Еще один медик, поставивший прививку, также чувствует себя хорошо.
— Я же в России не первым прививался, поэтому не считаю себя пионером. Сомнений — прививаться или нет у меня не было, и опасений тоже. Как только сказали, что есть такая возможность, я сразу согласился, — рассказал главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин.
Добавим, что вакцина «Спутник V», которую разработал институт имени Гамалеи, является двухфазной. Сегодня через три недели после первой прививки врачам поставили вторую.
— Была только небольшая местная реакция. Температура повысилась до 37 и держалась около четырех часов. Такая реакция — нормальный ответ иммунитета на любую прививку, — поделилась своим состоянием заведующая приемным отделением Верхнепышминской горбольницы Лидия Лодочникова.
Врач отметила, что ее работа в приемном покое предполагает встречу с пациентами с разными заболеваниями. В связи с этим для Лидии вакцинация от гриппа и коронавируса является необходимым защитным барьером.
Еще один медик, поставивший прививку, также чувствует себя хорошо.
— Я же в России не первым прививался, поэтому не считаю себя пионером. Сомнений — прививаться или нет у меня не было, и опасений тоже. Как только сказали, что есть такая возможность, я сразу согласился, — рассказал главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин.
Добавим, что вакцина «Спутник V», которую разработал институт имени Гамалеи, является двухфазной. Сегодня через три недели после первой прививки врачам поставили вторую.
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