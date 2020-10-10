Два свердловских медика, поставившие прививку от COVID-19, прошли ревакцинацию

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области двое медиков, которые добровольно поставили вакцину от коронавируса «Спутник V», прошли ревакцинацию. Первую прививку они перенесли без существенных симптомов.— Была только небольшая местная реакция. Температура повысилась до 37 и держалась около четырех часов. Такая реакция — нормальный ответ иммунитета на любую прививку, — поделилась своим состоянием заведующая приемным отделением Верхнепышминской горбольницы Лидия Лодочникова.Врач отметила, что ее работа в приемном покое предполагает встречу с пациентами с разными заболеваниями. В связи с этим для Лидии вакцинация от гриппа и коронавируса является необходимым защитным барьером.Еще один медик, поставивший прививку, также чувствует себя хорошо.— Я же в России не первым прививался, поэтому не считаю себя пионером. Сомнений — прививаться или нет у меня не было, и опасений тоже. Как только сказали, что есть такая возможность, я сразу согласился, — рассказал главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин.Добавим, что вакцина «Спутник V», которую разработал институт имени Гамалеи, является двухфазной. Сегодня через три недели после первой прививки врачам поставили вторую.