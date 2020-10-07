На трассе Екатеринбург – Тюмень организовали реверсивное движение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Тюмень вновь ввели реверсивное движение. Ограничения продлятся до 30 октября.В пресс-службе Уралуправтодора рассказали, что это связано с ремонтом путепровода через железную дорогу на 93-м километре автодороги. Реверсивное движение на месте работ организовано с помощью светофорного регулирования.Водителей попросили быть особо внимательными и учитывать данную информацию при построении маршрута.