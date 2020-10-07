В Нижнем Тагиле восстановили движение по мосту на Мира

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле по отремонтированному мосту на проспекте Мира возобновили движения транспорта и пешеходов. Трамвайное движение будет запущено только на следующей неделе.Реконструкция моста длилась четыре месяца. Изначально планировалось сдать мост к 31 августа. Однако в момент строительства стало понятно, что работы будут вестись сложнее, дольше и дороже. Дополнительные расходы составили около трех миллионов рублей.Как рассказал директор компании-подрядчика «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов, все работы уже сделаны, однако необходимо время, чтобы бетон окреп. Именно из-за этого трамвайное движения запустят позднее.