В Нижнем Тагиле восстановили движение по мосту на Мира
Общество
В Нижнем Тагиле по отремонтированному мосту на проспекте Мира возобновили движения транспорта и пешеходов. Трамвайное движение будет запущено только на следующей неделе.
Реконструкция моста длилась четыре месяца. Изначально планировалось сдать мост к 31 августа. Однако в момент строительства стало понятно, что работы будут вестись сложнее, дольше и дороже. Дополнительные расходы составили около трех миллионов рублей.
Как рассказал директор компании-подрядчика «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов, все работы уже сделаны, однако необходимо время, чтобы бетон окреп. Именно из-за этого трамвайное движения запустят позднее.
Реконструкция моста длилась четыре месяца. Изначально планировалось сдать мост к 31 августа. Однако в момент строительства стало понятно, что работы будут вестись сложнее, дольше и дороже. Дополнительные расходы составили около трех миллионов рублей.
Как рассказал директор компании-подрядчика «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов, все работы уже сделаны, однако необходимо время, чтобы бетон окреп. Именно из-за этого трамвайное движения запустят позднее.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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