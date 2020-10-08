Свердловское министерство образования не исключает продление школьных каникул
Общество
В свердловском министерстве образования и молодежной политики не исключают продление осенних каникул и перевода школ на обучение в дистанционном формате. Итоговое решение будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в регионе.
Сегодня глава министерства Юрий Биктуганов рассказал, что большинство школ в области выйдет на осенние каникулы с 26 октября, как и планировалось. А формат обучения после каникул будет зависеть от числа выявленных случаев коронавируса.
Добавим, что решение о переводе на дистанционное обучение всех школ в области в случае необходимости примет оперштаб по согласованию с Министерством просвещения РФ и Правительством России.
Сегодня глава министерства Юрий Биктуганов рассказал, что большинство школ в области выйдет на осенние каникулы с 26 октября, как и планировалось. А формат обучения после каникул будет зависеть от числа выявленных случаев коронавируса.
Добавим, что решение о переводе на дистанционное обучение всех школ в области в случае необходимости примет оперштаб по согласованию с Министерством просвещения РФ и Правительством России.
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