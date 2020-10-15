Учителей старше 65 лет в свердловских школах заменят студенты

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области уроки вместо преподавателей старше 65 лет будут проводить студенты. Об этом на брифинге заявил министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.– В случае если педагог уходит по состоянию здоровья или право дано учителям 65+ на самоизоляцию – здесь мы выходим на режим замещения другими предметами, другими учителями. В соответствии с федеральным законом, который вступил в силу 12 октября 2020 года, сегодня мы планируем привлечь выпускников педагогических вузов и студентов-старшекурсников для ведения занятий при сопровождении педагогами старше 65 лет, – рассказал Юрий Биктуганов.По его словам, власти «практически настаивают» на самоизоляции преподавателей старше 65 лет. Он отметил, что в таком случае учителям полагается больничный лист.