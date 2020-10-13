Участок улицы Энгельса в Екатеринбурге стал односторонним

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге участок улицы Энгельса сделали двусторонним. Речь идет об отрезке между улицами Гоголя и Горького.Раньше данная дорога являлась односторонней в направлении улицы Горького. Однако и сейчас, судя по припаркованным вдоль дороги машинам, не все водители заметили изменение в схеме движения.