В Екатеринбурге из-за ремонта трубы перекроют улицу Осоковую

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Осоковой в районе водоперепускной трубы через реку Патрушиху.Перекрытие связано с ремонтом водоперепускной трубы. Работы будет проводить ООО «СтройСервис». Ограничения будут действовать с 9 по 30 ноября.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.