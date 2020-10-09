В Екатеринбурге из-за ремонта трубы перекроют улицу Осоковую
Общество
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Осоковой в районе водоперепускной трубы через реку Патрушиху.
Перекрытие связано с ремонтом водоперепускной трубы. Работы будет проводить ООО «СтройСервис». Ограничения будут действовать с 9 по 30 ноября.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано с ремонтом водоперепускной трубы. Работы будет проводить ООО «СтройСервис». Ограничения будут действовать с 9 по 30 ноября.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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