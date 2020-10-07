На трассе Екатеринбург – Курган построят мост, чтобы избавиться от пробок
Общество
Фото: департамент информационной политики
На трассе Екатеринбург – Курган, где постоянно собираются пробки, планируют построить путепровод. Об этом сообщили на встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и депутата Заксобрания Виктора Якимова.
Напомним, что через трассу около поселка Марамзино проходит железная дорога, из-за чего часто возникают заторы. Ж/д переезд закрыт по несколько часов в сутки, а по трассе двигается около 14 тысяч автомобилей.
Как сообщили в департаменте информационной политики, на встрече губернатора и депутата было решено обратиться в Минтранс РФ, чтобы попросить об оказании помощи проекту.
Напомним, что через трассу около поселка Марамзино проходит железная дорога, из-за чего часто возникают заторы. Ж/д переезд закрыт по несколько часов в сутки, а по трассе двигается около 14 тысяч автомобилей.
Как сообщили в департаменте информационной политики, на встрече губернатора и депутата было решено обратиться в Минтранс РФ, чтобы попросить об оказании помощи проекту.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
На трассе Екатеринбург – Тюмень введут реверсивное движение
07 октября 2020
07 октября 2020
Свердловского детского омбудсмена Морокова вновь переизберут
08 октября 2020
08 октября 2020
Около поселка Белоярский грузовик столкнулся с иномаркой
07 октября 2020
07 октября 2020
В Свердловскую область поступила партия вакцины от гриппа
10 октября 2020
10 октября 2020
В деле о банкротстве теплоснабжающей компании Дегтярска появился странный участник
Завод, на котором трудоустроены два человека, готов погасить долги муниципального предприятия
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
20:51 Депутаты Екатеринбургской гордумы поторопили руководство Дендропарка с разработкой проекта благоустройства
20:51 Депутаты Екатеринбургской гордумы поторопили руководство Дендропарка с разработкой проекта благоустройства
15:08
14/10Клиентка «Рамады» погуляла в отеле на 600 тысяч рублей, «рассчитавшись» поддельными документами
20:55
13/10В полиции Асбеста сменился начальник
18:54
13/10Определены все кандидаты по третьему округу на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу
15:06
13/10Несмотря на возражения депутата Вегнера, ЗССО приняло к рассмотрению народный законопроект о прямых выборах мэров
17:14
12/10В горизбиркоме рассмотрен вопрос регистрации кандидатов от КПРФ и «Яблока» на довыборах в ЕГД
18:06
8/10Кандидатов от партий, кроме выдвинутых КПРФ и Яблоком, сегодня зарегистрировали на довыборы в ЕГД