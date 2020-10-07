На трассе Екатеринбург – Курган построят мост, чтобы избавиться от пробок

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Курган, где постоянно собираются пробки, планируют построить путепровод. Об этом сообщили на встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и депутата Заксобрания Виктора Якимова.Напомним, что через трассу около поселка Марамзино проходит железная дорога, из-за чего часто возникают заторы. Ж/д переезд закрыт по несколько часов в сутки, а по трассе двигается около 14 тысяч автомобилей.Как сообщили в департаменте информационной политики, на встрече губернатора и депутата было решено обратиться в Минтранс РФ, чтобы попросить об оказании помощи проекту.