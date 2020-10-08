В Екатеринбурге вдвое выросло число закрытых классов в школах

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В уральской столице с начала недели вдвое выросло число закрытых школьных классов. На сегодняшний день на дистанционном обучении находятся 133 класса в 60 школах и 28 групп в 22 детсадах.Отметим, по данным Е1, екатеринбургский лицей №135 досрочно ушел на каникулы, а гимназия №2 обучается дистанционно до 18 октября. Это связано с заболеваемостью ОРВИ.В департаменте образования рассказали, что решение принято с целью снижения риска распространения инфекции и соблюдения санитарных требований.