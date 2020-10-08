У свердловского мобильного ветотряда появилась уникальная спецтехника

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В распоряжение свердловского мобильного ветеринарного отряда поступил два автомобиля спецназначения с подвижной дезинфекционной установкой. Технику разработали по заданию ветспециалистов Свердловской области, об этом рассказали в региональном департаменте информполитики.Благодаря новой установке ветврачи смогут дезинфицировать любые поверхности под высоким давлением. Оборудование находится в отапливаемом фургоне, что позволяет работать при минусовой температуре.Областной мобильный ветотряд занимается проведением неотложных мероприятий при ликвидации очагов заразных и массовых болезней животных и предупреждением распространения опасных общих для человека и животных болезней. Отряд оперативно формируют при возникновении необходимости, а пока мобилизации нет, технику используют в ветучреждениях Свердловской области.