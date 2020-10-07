В Екатеринбурге открылся сквер на проспекте Орджоникизде

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В уральской столице сегодня, 15 октября, открылся реконструированный сквер на проспекте Орджоникидзе, об этом рассказали в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района.В церемонии открытия приняли участие мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов, депутаты городской Думы Галина Арбузова, Любовь Боркова, Владимир Стругов и сотрудники Администрации Орджоникидзевского района.В 2020 году в сквере сделали полную реконструкцию пешеходных и велосипедных дорожек, установили детский игровой комплекс и воркаут-площадку. Кроме того, там появилась система видеонаблюдения, освещения, также были посажены липы, березы, ели и кусты сирени.Отметим, что реконструкция была начата в декабре 2019 года.