В Екатеринбурге открылся сквер на проспекте Орджоникизде
Общество
Фото: Администрация Орджоникидзевского района
В уральской столице сегодня, 15 октября, открылся реконструированный сквер на проспекте Орджоникидзе, об этом рассказали в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района.
В церемонии открытия приняли участие мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов, депутаты городской Думы Галина Арбузова, Любовь Боркова, Владимир Стругов и сотрудники Администрации Орджоникидзевского района.
В 2020 году в сквере сделали полную реконструкцию пешеходных и велосипедных дорожек, установили детский игровой комплекс и воркаут-площадку. Кроме того, там появилась система видеонаблюдения, освещения, также были посажены липы, березы, ели и кусты сирени.
Отметим, что реконструкция была начата в декабре 2019 года.
В церемонии открытия приняли участие мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов, депутаты городской Думы Галина Арбузова, Любовь Боркова, Владимир Стругов и сотрудники Администрации Орджоникидзевского района.
В 2020 году в сквере сделали полную реконструкцию пешеходных и велосипедных дорожек, установили детский игровой комплекс и воркаут-площадку. Кроме того, там появилась система видеонаблюдения, освещения, также были посажены липы, березы, ели и кусты сирени.
Отметим, что реконструкция была начата в декабре 2019 года.
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