В центре Екатеринбурга вандалы повредили памятник Чапаеву
Общество
Фото: eanews.ru
В столице Урала вандалы повредили скульптуру Василия Чапаева, которая установлена у входа в областной Военный комиссариат, пишет ЕАН.
В военкомате подтвердили, что неизвестные отломили и унесли бронзовую шашку Чапаева. В ведомстве отметили, что о произошедшем уже сообщили в правоохранительные органы.
Напомним, что ансамбль, установленный у входа в свердловский военкомат, включает в себя четыре бронзовые скульптуры, символизирующие Гражданскую войну, Великую Отечественную войну, конфликты в Афганистане и на Северном Кавказе.
В военкомате подтвердили, что неизвестные отломили и унесли бронзовую шашку Чапаева. В ведомстве отметили, что о произошедшем уже сообщили в правоохранительные органы.
Напомним, что ансамбль, установленный у входа в свердловский военкомат, включает в себя четыре бронзовые скульптуры, символизирующие Гражданскую войну, Великую Отечественную войну, конфликты в Афганистане и на Северном Кавказе.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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