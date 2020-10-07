В центре Екатеринбурга вандалы повредили памятник Чапаеву

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала вандалы повредили скульптуру Василия Чапаева, которая установлена у входа в областной Военный комиссариат, пишет ЕАН.В военкомате подтвердили, что неизвестные отломили и унесли бронзовую шашку Чапаева. В ведомстве отметили, что о произошедшем уже сообщили в правоохранительные органы.Напомним, что ансамбль, установленный у входа в свердловский военкомат, включает в себя четыре бронзовые скульптуры, символизирующие Гражданскую войну, Великую Отечественную войну, конфликты в Афганистане и на Северном Кавказе.