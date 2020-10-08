Мэрия снесет дом около «Екатеринбург Арены»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге снесут дом на улице Репина,20. Мэр подписал постановление об изъятии земельного участка под домом «для муниципальных нужд».Ранее двухэтажный дом около «Екатеринбург Арены» признали аварийным. Как пояснили в мэрии, пока что не решено, что появится на данном участке. Вероятно, на месте начнется строительство.Добавим, что копии документов постановления будут направлены в «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку».