В Свердловской области ожидается шквалистый ветер
Общество
В Свердловской области завтра, 16 октября, ожидается сильный ветер. МЧС рассылает SMS-предупреждения.
«По данным синоптиков, 16.10 в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 21 м/с. Будьте бдительны», – написано в сообщении.
Добавим, что при возникновении ЧП необходимо сообщить о случившемся по телефону 101 или 112.
«По данным синоптиков, 16.10 в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 21 м/с. Будьте бдительны», – написано в сообщении.
Добавим, что при возникновении ЧП необходимо сообщить о случившемся по телефону 101 или 112.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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