В Свердловской области ожидается шквалистый ветер

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области завтра, 16 октября, ожидается сильный ветер. МЧС рассылает SMS-предупреждения.«По данным синоптиков, 16.10 в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 21 м/с. Будьте бдительны», – написано в сообщении.Добавим, что при возникновении ЧП необходимо сообщить о случившемся по телефону 101 или 112.