Участникам Универсиады-2023 разрешат въезд в Россию без визы
Общество
Фото: Александр Зайцев / Областная газета
Участникам Всемирной летней универсиады, который пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, будет разрешен въезд в Россию без визы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Дополнить перечень международных спортивных, культурных, научных и деловых массовых мероприятий и сроки пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с участием в таких мероприятиях, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2016 г. № 2015-р пунктом 9 следующего содержания: XXXII Всемирная летняя универсиада 2023 года в Екатеринбурге», – написано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации,
Въезд без визы участникам Универсиады разрешается с 1 июля по 31 августа 2023 года. Сами соревнования пройдут с 8 по 19 августа.
«Дополнить перечень международных спортивных, культурных, научных и деловых массовых мероприятий и сроки пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с участием в таких мероприятиях, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2016 г. № 2015-р пунктом 9 следующего содержания: XXXII Всемирная летняя универсиада 2023 года в Екатеринбурге», – написано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации,
Въезд без визы участникам Универсиады разрешается с 1 июля по 31 августа 2023 года. Сами соревнования пройдут с 8 по 19 августа.
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