Участникам Универсиады-2023 разрешат въезд в Россию без визы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Участникам Всемирной летней универсиады, который пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, будет разрешен въезд в Россию без визы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.«Дополнить перечень международных спортивных, культурных, научных и деловых массовых мероприятий и сроки пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с участием в таких мероприятиях, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2016 г. № 2015-р пунктом 9 следующего содержания: XXXII Всемирная летняя универсиада 2023 года в Екатеринбурге», – написано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации,Въезд без визы участникам Универсиады разрешается с 1 июля по 31 августа 2023 года. Сами соревнования пройдут с 8 по 19 августа.