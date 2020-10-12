В столице Урала завтра закроется движение транспорта по двум улицам
Общество
Завтра в Екатеринбурге закроют движение транспорта по двум улицам. Речь идет об улице Чкалова и Просторной.
Так, с 16 по 22 октября нельзя будет проехать по улице Чкалова от Фурманова до Волгоградской. На данном участке будут прокладывать новый путепровод.
Также в пятницу закроют движение по улице Просторной в районе 83-го и 85-го домов. Это связано с прокладыванием кабеля электрохимзащиты газопровода. Ограничения продлятся до 19 октября.
Водителей просят обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.
Так, с 16 по 22 октября нельзя будет проехать по улице Чкалова от Фурманова до Волгоградской. На данном участке будут прокладывать новый путепровод.
Также в пятницу закроют движение по улице Просторной в районе 83-го и 85-го домов. Это связано с прокладыванием кабеля электрохимзащиты газопровода. Ограничения продлятся до 19 октября.
Водителей просят обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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