Из-за ярмарки в Екатеринбурге вновь закроют парковку на площади 1905 года

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пройдет очередная ярмарка выходного дня. В связи с этим 17 и 18 октября будет закрыта парковка на площади 1905 года.Традиционные ярмарки будут проводиться в Екатеринбурге на площади 1905 году каждые выходные до середины ноября. Горожане смогут приобрести молочные продукты, мясо, рыбу, фрукты, овощи и мед. Также на ярмарке представят платки, пончо, жилеты, варежки, носки и многое другое.Парковка на площади 1905 года в связи с проведением ярмарки закроется в 00:00 17 октября. Вновь парковать машины здесь можно будет с 19:00 18 октября.Организаторы также напоминают посетителям о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.