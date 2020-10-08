Из-за ярмарки в Екатеринбурге вновь закроют парковку на площади 1905 года
Общество
Фото: Никита Дубинский
В Екатеринбурге пройдет очередная ярмарка выходного дня. В связи с этим 17 и 18 октября будет закрыта парковка на площади 1905 года.
Традиционные ярмарки будут проводиться в Екатеринбурге на площади 1905 году каждые выходные до середины ноября. Горожане смогут приобрести молочные продукты, мясо, рыбу, фрукты, овощи и мед. Также на ярмарке представят платки, пончо, жилеты, варежки, носки и многое другое.
Парковка на площади 1905 года в связи с проведением ярмарки закроется в 00:00 17 октября. Вновь парковать машины здесь можно будет с 19:00 18 октября.
Организаторы также напоминают посетителям о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Традиционные ярмарки будут проводиться в Екатеринбурге на площади 1905 году каждые выходные до середины ноября. Горожане смогут приобрести молочные продукты, мясо, рыбу, фрукты, овощи и мед. Также на ярмарке представят платки, пончо, жилеты, варежки, носки и многое другое.
Парковка на площади 1905 года в связи с проведением ярмарки закроется в 00:00 17 октября. Вновь парковать машины здесь можно будет с 19:00 18 октября.
Организаторы также напоминают посетителям о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
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