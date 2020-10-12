В Екатеринбурге из трамвая высадили пенсионера за отказ надеть маску

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Накануне в Екатеринбурге пожилой мужчина отказался надевать маску в трамвае и устроил скандал. В связи с этим движение трамваев было задержано.Как рассказали очевидцы, пассажир трамвая №18 отказался надевать маску, на что кондуктор и водитель отказались его вести, ссылаясь за указ губернатора.— Хотя бы один закон мне покажете — областной закон, федеральный? Я не боюсь полиции, я сейчас напишу заявление на вас. Шоу устроили! — заявил пассажир.В результате кондуктор с водителем вызвали полицию, а пока сотрудники правоохранительных органов добирались, мужчина устроил скандал.— Как вы жили, дураки, год назад? Ваши деды войну прошли, не боялись. А вы почему боитесь всего на свете? Маски испугались? Коронавируса испугались бедненькие людишки! — возмущался мужчина.Прибывшие полицейские разрешили спор. Они вывели пожилого пассажира из общественного транспорта. Только после этого трамвай смог продолжить движение.