В Екатеринбурге из трамвая высадили пенсионера за отказ надеть маску
Общество
Накануне в Екатеринбурге пожилой мужчина отказался надевать маску в трамвае и устроил скандал. В связи с этим движение трамваев было задержано.
Как рассказали очевидцы, пассажир трамвая №18 отказался надевать маску, на что кондуктор и водитель отказались его вести, ссылаясь за указ губернатора.
— Хотя бы один закон мне покажете — областной закон, федеральный? Я не боюсь полиции, я сейчас напишу заявление на вас. Шоу устроили! — заявил пассажир.
В результате кондуктор с водителем вызвали полицию, а пока сотрудники правоохранительных органов добирались, мужчина устроил скандал.
— Как вы жили, дураки, год назад? Ваши деды войну прошли, не боялись. А вы почему боитесь всего на свете? Маски испугались? Коронавируса испугались бедненькие людишки! — возмущался мужчина.
Прибывшие полицейские разрешили спор. Они вывели пожилого пассажира из общественного транспорта. Только после этого трамвай смог продолжить движение.
Как рассказали очевидцы, пассажир трамвая №18 отказался надевать маску, на что кондуктор и водитель отказались его вести, ссылаясь за указ губернатора.
— Хотя бы один закон мне покажете — областной закон, федеральный? Я не боюсь полиции, я сейчас напишу заявление на вас. Шоу устроили! — заявил пассажир.
В результате кондуктор с водителем вызвали полицию, а пока сотрудники правоохранительных органов добирались, мужчина устроил скандал.
— Как вы жили, дураки, год назад? Ваши деды войну прошли, не боялись. А вы почему боитесь всего на свете? Маски испугались? Коронавируса испугались бедненькие людишки! — возмущался мужчина.
Прибывшие полицейские разрешили спор. Они вывели пожилого пассажира из общественного транспорта. Только после этого трамвай смог продолжить движение.
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