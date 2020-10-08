Свердловский ХК «Автомобилист» выиграл у «Витязя» в выездном матче
Общество
Фото: hc-avto.ru
Вчера, 14 октября, свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» начал выездную серию игр. «Шоферы» встретились в Подольске с командой «Витязь». Матч завершился со счетом 3:4 в пользу «Автомобилиста».
Игра проходила в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Первым реализовать большинство смог «Витязь» благодаря броску в девятку от Александра Семина. Однако «шоферы» сравняли счет за полминуты – Шайбу забил Алексей Макеев, который до этого семь лет играл за «Витязь».
Во втором периоде незадолго до перерыва защитник Алексей Василевский вывел ХК «Автомобилист» вперед. В начале третьего периода Брукс Мэйсек забил третий гол, а Денис Бодров сделал счет 4:1 в пользу «шоферов». Однако «Витязь» забросил еще две шайбы, сократив отставание.
«Автомобилист» не позволил сравнять счет и выиграл матч. Игра закончилась со счетов 3:4.
Игра проходила в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Первым реализовать большинство смог «Витязь» благодаря броску в девятку от Александра Семина. Однако «шоферы» сравняли счет за полминуты – Шайбу забил Алексей Макеев, который до этого семь лет играл за «Витязь».
Во втором периоде незадолго до перерыва защитник Алексей Василевский вывел ХК «Автомобилист» вперед. В начале третьего периода Брукс Мэйсек забил третий гол, а Денис Бодров сделал счет 4:1 в пользу «шоферов». Однако «Витязь» забросил еще две шайбы, сократив отставание.
«Автомобилист» не позволил сравнять счет и выиграл матч. Игра закончилась со счетов 3:4.
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