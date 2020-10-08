Стал известен график матчей «Урала» до конца года
Общество
Фото: ФК «Урал»
Российская Премьер-Лига опубликовала график всех матчей футбольного клуба «Урал» до конца 2020 года.
Так, ближайший матч состоится 18 октября – екатеринбургская команда сыграет с «Арсеналом». Далее, 25 октября, запланирован матч с «Тамбовом», 1 ноября – с «Уфой», а 7 ноября – со «Спартаком». 22 ноября состоится игра с «Ротором», 29 ноября – с «Сочи», 5 декабря – с «Зенитом», 13 декабря – с ЦСКА. Завершится футбольный год для уральских футболистов 18 декабря игрой с «Тамбовом».
Отметим, что сегодня клуб провел тренировку в рамках подготовки к матчу с Тульским «Арсеналом».
Так, ближайший матч состоится 18 октября – екатеринбургская команда сыграет с «Арсеналом». Далее, 25 октября, запланирован матч с «Тамбовом», 1 ноября – с «Уфой», а 7 ноября – со «Спартаком». 22 ноября состоится игра с «Ротором», 29 ноября – с «Сочи», 5 декабря – с «Зенитом», 13 декабря – с ЦСКА. Завершится футбольный год для уральских футболистов 18 декабря игрой с «Тамбовом».
Отметим, что сегодня клуб провел тренировку в рамках подготовки к матчу с Тульским «Арсеналом».
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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