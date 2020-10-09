В Екатеринбурге волонтеры-медики надели маски на памятники

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Волонтеры-медики решили привлечь внимание жителей Екатеринбурга к необходимости соблюдения масочного режима. Сегодня, 14 октября, они разместили на памятниках медицинские маски.Так, маски появились на памятниках Якову Свердлову, Владимиру Ленину, Сергею Кирову, Александру Попову, Василию Татищеву и Георгу Вильгельму де Генину. На индивидуальных защитных средствах также размещен логотип прививочной кампании Свердловской области и надпись «Защити себя и близких».Добавим, что с момента начала пандемии коронавируса людям напоминали о важности соблюдения масочного режима подобным способом по всему миру. Так, маски надели на памятники в Нью-Йорке, Брюсселе, Женеве, Торонто и многих других крупных мегаполисах мира.