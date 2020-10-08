Глава Среднего Урала и гендиректор УГМК посетили крупнейшую школу региона

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Андрей Козицын сегодня посетили одну из самых крупных школ в регионе. Речь идет о школе №25 в Верхней Пышме.Недавно завершилась реконструкция здания школы, основанной в 1957 году. Ремонт проводили при поддержке УГМК на основе принципов государственно-частного партнёрства. Первый этап реконструкции завершился в прошлом году. Тогда в эксплуатацию ввели здание начальной школы.Сейчас в школе уже выстроены и оснащены новые помещения для учащихся среднего звена и старшеклассников. Также оборудован современный спортивный комплекс.После проведения масштабных работ школа №25 стала одним из самых больших учебных заведений в области. Площадь двух зданий составляет свыше 36 тысяч квадратных метров. В одну смену здесь могут обучаться 1700 человек.– Занятия в современных классах посещают не только дети из Верхней Пышмы, – рассказали в пресс-службе УГМК. – Школьные автобусы, для которых оборудованы гаражи, доставляют сюда учащихся и из соседних поселков – Залесья, Зеленого бора, Завидово и Санаторного. В здании старшей школы 57 учебных помещений для старших классов.Евгению Куйвашеву и Андрею Козицыну показали мастерские по дерево- и металлообработке, кабинет кулинарии и швейного дела. В школе также заменили интерактивные доски на плазменные панели. Также оборудованы два лингафонных кабинета.Для занятий физической культурой в здании для старшеклассников оборудовали три спортивных зала и один тренажерный. Также организованы площадки для баскетбола, волейбола и для уроков гимнастики, поле для мини-футбола, круговая беговая дорожка, площадка для тенниса и даже скалодром.Добавим, что школу оборудовали системой комплексной безопасности с видеонаблюдением, пожарно-охранной сигнализацией и системой контроля доступа.