За сутки на Среднем Урале выявили 211 случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Среднем Урале за сутки выявили 211 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 31 761 заболевший COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+92), Кушвы, Нижнего Тагила, Верхнего Тагила, Сухого Лога, Первоуральска, Бисертского и Шалинского городских округов, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Ревды, Дегтярска, Камышлова, Пышминского городского округа, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Нижнесергинского муниципального района, Асбеста, Арамильского городского округа, Тугулыма, Талицы, Ирбита, Туринска, Нижней Туры, Артинского городского округа, Верхней Салды, Нижней Салды, Ивделя, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска, Североуральска, Слободо-Туринского муниципального района.Состояние 174 госпитализированных оценивается как тяжелое, 156 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 98 – на аппаратах ИВЛ. 646 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.Из больниц по выздоровлению выписано еще 175 человек. Всего врачи вылечили уже 23 533 пациента.Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 665.