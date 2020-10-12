В центре Екатеринбурга построят зону отдыха с подземной парковкой

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге планируют благоустроить участок в границах улиц Антона Валека – Февральской Революции – Октябрьской площади. Здесь могут построить подземную парковку.По словам архитекторов, въезд и выезд на парковку не будут нарушать сложившийся внешний облик городской территории. Паркинг построят за счет инвесторов, это станет подарком столице Урала к ее 300-летию. Рядом с парковкой также появятся детские площадки и амфитеатр для выступлений.– Проект разработан с учетом всех возрастных категорий горожан и их предпочтений. Тем, кто любит активное времяпрепровождение, мы предлагаем массу площадок для этого. Все, кто хочет отдохнуть с книгой, могут разместиться в гамаках и лаунж-зонах, – отметил главный архитектор бюро ARCHIFORM Тимур Абдуллаев.Совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга уже одобрил проект благоустройства территории около здания правительства Свердловской области.