Памятник Ленину в Екатеринбурге могут перенести с площади 1905 года

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Памятник Ленину на площади 1905 года могут перенести, если начнется строительство второй ветки метро. Об этом заявила глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова на заседании комиссии по горхозу.– Памятник Ленину, его трибунная часть, находится в предаварийном состоянии. Уже ведутся работы по размещению заказа на реставрацию трибунной части памятника. Но при этом мы рассматриваем вопросы, связанные с проектной документацией по строительству метрополитена. Памятник попадает в зону развития подземной части метрополитена, на площади 1905 года будет размещена подземная станция. Он попадает в зону строительных работ. Я никого не пугаю, но вопрос метрополитена будет в последующем рассматриваться, — пояснила Благодаткова.Чиновница уточнила, что проекта развития метрополитена пока нет, однако он находится в разработке.