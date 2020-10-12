Перенесены сроки приема детей в первые классы школ Екатеринбурга

16.44 Вторник, 13 октября 2020
Общество
Фото: mos.ru
В следующем году изменится порядок приема детей в первые классы школ Екатеринбурга. Об этом рассказали в департаменте образования уральской столицы.

Как сообщили в ведомстве, в этом году министерство просвещения РФ изменило сроки и способы подачи заявлений для приема детей в первый класс. Позднее будет разработана муниципальная модель подачи заявлений и зачисления детей. Также в регионе организуют информационно-разъяснительную кампанию.

Согласно приказу министерства просвещения РФ, опубликованному на портале правовой информации, начало приемной кампании в 2021 году переносят на 1 апреля. Основной этап записи детей закончится 30 июня. Детей, не относящихся к школе по месту жительства, будут принимать с 6 июля по 5 сентября.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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