Перенесены сроки приема детей в первые классы школ Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В следующем году изменится порядок приема детей в первые классы школ Екатеринбурга. Об этом рассказали в департаменте образования уральской столицы.Как сообщили в ведомстве, в этом году министерство просвещения РФ изменило сроки и способы подачи заявлений для приема детей в первый класс. Позднее будет разработана муниципальная модель подачи заявлений и зачисления детей. Также в регионе организуют информационно-разъяснительную кампанию.Согласно приказу министерства просвещения РФ, опубликованному на портале правовой информации, начало приемной кампании в 2021 году переносят на 1 апреля. Основной этап записи детей закончится 30 июня. Детей, не относящихся к школе по месту жительства, будут принимать с 6 июля по 5 сентября.